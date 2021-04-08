Сент-Пол, США, , 09:35 — REGNUM Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» нанес поражение с разгромным счетом команде «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 8 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась победой хозяев с сокрушительным счетом 8:3.

В составе победителей забитые шайбы на счету российского форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова (5-я и 34-я минуты, обе в большинстве), Люка Джонсона (14-я), оформившего в матче хет-трик швейцарского нападающего Кевина Фиалы (19-я, в большинстве, 45 и 48, в большинстве), Райана Хартмана (25-я) и шведского нападающего Йоэля Эрикссона Эка (48-я). Также Капризов отдал во встрече один голевой пас.

У «Колорадо» голы забили Натан Маккиннон (21-я), Андре Бураковски (26-я) и финский нападающий Микко Рантанен (30-я).

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями за 12 минут 15 секунд игрового времени.

Отметим, в следующем матче «Миннесота», проигравшая прошлую встречу, 10 апреля встретится с клубом «Сент-Луис Блюз». «Колорадо» этим поражением прервал свою серию из четырех подряд побед и в этот же день сыграет с командой «Анахайм Дакс».