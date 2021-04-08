Екатеринбург, , 09:18 — REGNUM Администрация Екатеринбурга подала в суд на Духовное управление мусульман Свердловской области. Информация размещена на сайте Арбитражного суда региона.

Иск от 24 марта 2021 года приняли к производству, заявление рассмотрят в порядке упрощённого производства. Сумма претензий — 205,7 тыс. рублей.

Речь идёт о долге за аренду земли на улице Шейнкмана. Там к 2021 году планировалось открыть центр исламской культуры, однако стройка прекратилась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии выделили мусульманам земельный участок на Сортировке для новой мечети взамен здания рядом с цирком.

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