Ханты-Мансийск, , 08:54 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом. Треть из них — 25 случаев — зафиксирована в Ханты-Мансийске, сообщает 8 апреля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 62 случая.

С начала пандемии на 8 апреля в Югре зарегистрировано 54 723 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 53 261 человек, скончались 785 пациентов с COVID-19.