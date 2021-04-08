Барнаул, 8 апреля, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Доводы руководителя НИЦ им. Гамалеи Александра Гинцбурга о подлинных причинах затягивания регистрации отечественных вакцин в странах Евросоюза можно рассматривать как весьма правдоподобные. Так считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя сказанное учёным корреспонденту ИА REGNUM, он также пояснил:

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

«Спутник V» давно получил признание мирового научно-медицинского сообщества, доказательства эффективности и безопасности этой вакцины были опубликованы в авторитетных изданиях, предварительно подвергнувшись всестороннему изучению со стороны зарубежных экспертов.

Я бы назвал действия чиновников Евросоюза не бюрократическими препонами, а проявлениями неуместного в условиях продолжающегося распространения эпидемии протекционизма и недобросовестной конкуренции».

Как сообщало ИА REGNUM, причины задержки регистрации «Спутника V» Евросоюзом директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург связывает с серьезной конкуренцией аналогов российской вакцины, которые продвигает в странах Евросоюза европейская бюрократия.

Читайте также: Глава НИЦ Гамалеи объяснил нежелание ЕС допускать «Спутник V» на свой рынок