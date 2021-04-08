Ульяновск, 8 апреля, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В Ульяновскую область поступило 77,6 тыс. дозы вакцины от COVID-19, иммунизацию прошли свыше 60 тыс. жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны — все новости»

7 апреля регион получил новую партию вакцины (торговая марка «Спутник V») — 3,9 тыс. комплектов. Всего в пандемию в Ульяновскую область передано 77 592 дозы вакцины от COVID-19.

По словам министра здравоохранения Виктора Мишарина, иммунизацию прошли свыше 60 тыс. жителей Ульяновской области. В ведомстве считают, что для выработки коллективного иммунитета вакцинацию ежесуточно должны проходить до 5 тыс. человек, в то время как в настоящее время — около 1,2 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области (по состоянию на 7 апреля) провели 799 454 лабораторных исследования на коронавирус. Тесты сдали 764 160 человек.

Ранее власти заявляли, что в Ульяновской области на первом этапе иммунизацию планируется завершить до 1 июля, на втором этапе охватить иммунизацией 60% взрослого населения, что позволит выработать коллективный иммунитет.