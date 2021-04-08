Ростов-на-Дону, , 08:17 — REGNUM Гандбольный клуб «Вайперс» (Норвегия) в преддверии четвертьфинальных поединков с «Ростов-Доном», который пройдут 10 и 11 апреля в Ростове-на-Дону, выдвинул ряд требований российской команде. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском клубе.

Норвежская дружина предприняла попытку выдвинуть «новые, далёкие от реальности, требования, включая передачу маркетинговых прав в первой встрече. Последней каплей стала попытка требования провести первый матч без зрителей». Российская сторона предложила «Вайперсу» «остановить поток идей и запросов, и сконцентрироваться на подготовке к играм».

Стоит отметить, что в период согласования площадки для проведения матчей ¼ финала Лиги чемпионов «Ростов-Дон» выполнил все требования норвежской команды.

Читайте ранее в этом сюжете: Оба матча 1/4 финала гандбольной Лиги чемпионов пройдут в Ростове-на-Дону