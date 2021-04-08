Москва, , 08:13 — REGNUM По итогам дня 7 апреля нефть сорта Brent снизилась 0,56%, до $62,99 за баррель. Торги проходили относительно спокойно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Цена осталась торговаться в диапазоне $60,25−65,55. Последние новости не могут вытолкнуть цену из двадцатидневного диапазона.

С одной стороны, нефтяной рынок поддерживается отличной американской экономической статистикой за март, а также ожиданиями восстановления спроса во II квартале. С другой стороны, рост котировок сдерживают локдауны в ЕС и быстрое распространение коронавируса в Индии.

Запасы нефти в США за неделю по данным на 2 апреля сократились на 3,522 млн барреля (прогноз был — 0,7 млн барреля). Запасы бензина за неделю повысились на 4,044 млн барреля (ожидалось повышение на 0,2 млн барреля).

Запасы дистиллятов снизились на 1,452 млн барреля (ожидалось повышение на 0,5 млн барреля). Добыча нефти уменьшилась на 200 тыс. б/с, до 11,9 млн барреля в сутки.

Сегодня, 8 апреля, на торгах Азии нефть стоит $63 а за баррель. Сегодня доллар корректируется и торгуется в минусе к большинству валют, что благоприятно для покупателей нефти.

Рост котировок сдерживается переговорами между США и Ираном по ядерной сделке. Повышение цены до $65 станет бычьим сигналом и готовностью рынка к восстановлению цены до $70 за баррель.