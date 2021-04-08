Каракас, , 06:06 — REGNUM Правительство Венесуэлы направило к границе с Колумбией, где ранее произошли столкновения армии с незаконными вооружёнными формированиями из соседней страны, подразделения войск быстрого реагирования. Об этом Стратегическое оперативное командование Боливарианских национальных вооружённых сил Венесуэлы (CEOFANB) 7 апреля сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«CEOFANB развёртывает войска быстрого реагирования в штате Апуре для постоянной борьбы с нерегулярными вооружёнными террористическими группами, занимающимися незаконным оборотом наркотиков из Колумбии», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее военным удалось выявить девять лагерей с боевиками, которые также занимались изготовлением наркотических веществ из коки.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы Венесуэлы проводили операцию против вооружённых боевиков в районе границы с Колумбией. В результате взрыва мины погибли двое военнослужащих, ещё девять получили ранения различной степени тяжести.

Читайте ранее в этом сюжете: На границе с Колумбией погибли двое военных из Венесуэлы