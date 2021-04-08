Улан-Удэ, 8 апреля, 2021, 05:45 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 36 419. Об этом утром 8 апреля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Павел Соболев ИА REGNUM Вход в красную зону

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 19 350 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались два пациента с COVID-19 (всего умерли 800 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 456 больных. На амбулаторном лечении находятся 332 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 34 831 (+49) человек.

В реанимации остаются 58 пациентов в тяжёлом состоянии (35 — старше 65 лет). В том числе 25 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (15 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 67,8% — из 673 перепрофилированных коек занято 456.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии с 6 апреля разрешено увеличить загрузку театров и концертных площадок.