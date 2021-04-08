Москва, 8 апреля, 2021, 05:29 — ИА Регнум. В четверг, 8 апреля, в Москве будет облачно, дождь, мокрый снег, порывистый ветер. Температура воздуха — +4…+6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Алексей Боголюбов. Москва. 1880-е

В ночь на 9 апреля в Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха — 0…+2 °C.

Ветер западный, юго-западный 7−12 м/с, на порывах до 18 м/с. Атмосферное давление 737 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +3…+8 °C днём и −3…+2 °C ночью.

В пятницу, 9 апреля, днём в столице ожидается +9…+11 °C. По области +6…+11 °C. Ночью в регионе ожидается −5…−0 °C. Переменная облачность, без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности в связи с ожидаемым ухудшением погоды.