Москва, , 05:13 — REGNUM Крымский мост находится под надёжной защитой — его охраняют со всех сторон от различных угроз, заявил 7 апреля директор Росгвардии Виктор Золотов.

«Объекты Керченского транспортного перехода сегодня всесторонне защищены и на земле, и с воздуха, и с воды, и под водой», — сказал он в интервью ТАСС.

Для охраны моста задействованы противодиверсионные катера «Грачонок», на месте постоянно работают боевые пловцы, которые исследуют опоры моста под водой.

Подразделение Росгвардии, которое сосредоточено на защите моста, находится в тесном взаимодействии с другими ведомствами — Минобороны России, МВД, ФСБ, Минтрансом и Минэнерго.

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