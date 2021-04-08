Вашингтон, , 05:04 — REGNUM Представители оборонных ведомств США, Великобритании, Канады, Литвы и Польши провели встречу по Украине, на которой пришли к выводу о якобы дестабилизирующей «военной деятельности России». Об этом говорится в распространённом 7 апреля заявлении пресс-службы американского Госдепа.

«Дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, которая была достигнута соглашением при посредничестве ОБСЕ 27 июля 2020 года», — объявили во внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что Киеву подтвердили «непоколебимую поддержку» в сохранении территориальной целостности Украины, а также пообещали обеспечить тренировки для подготовки украинских военнослужащих.

Напомним, в начале апреля министр обороны Украины Андрей Таран пожаловался на перемещения сил России в Пентагон. Там пообещали, что в случае эскалации конфликта в Донбассе США «не оставят» Украину один на один с врагом. В Москве, в свою очередь, отвергли бессмысленные обвинения в создании напряжённости, поскольку перемещение войск проходит в пределах российской территории.

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