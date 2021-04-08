Пекин, , 04:04 — REGNUM Режиссерский дебют китайской комедийной актрисы Цзя Лин фильм «Привет, мама» должен выйти в международный прокат 8 апреля, сообщает агентство Синьхуа.

Фильм будет выпущен в Северной Америке, Японии, Южной Корее, Великобритании, Испании, Австралии, Новой Зеландии, Колумбии и ряде других стран и регионов мира, сообщает компания Ruyi Films.

Главные роли в фильме исполняют Цзя Лин, Чжан Сяофэй, Шэнь Тэн и Чэнь Хэ. Картина собрала 5,4 млрд юаней (около $825,66 млн) за все время проката с 11 февраля.

Фильм превзошел по сборам очередной голливудский супергеройский фильм 2017 года «Чудо-женщина» режиссера Пэтти Дженкинс, благодаря чему стал самым кассовым фильмом в мире, когда-либо снятым женщиной-режиссером.

Цзя играет в фильме роль преданной дочери, которая глубоко опечалена случайной смертью своей матери. Героиня оказывается в 1981 году, где встречает свою мать и пытается изменить свою судьбу, используя идеи из будущего, но ее планы постоянно идут наперекосяк.