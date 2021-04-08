Кито, , 01:00 — REGNUM Шесть человек стали жертвами падения легкого самолета в провинции Гуаяс на западе Эквадора 7 апреля, сообщается на странице в Twitter полицейского упраления.

Инцидент произошел в кантоне Салитре. Самолет следовал из Лаго Агрио в город Гуаякиль. Кроме двух пилотов, на борту судна находились четыре пассажира. Полиция начала расследование авиакатастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля при падении истребителя NF-5 в турецкой провинции Конье погиб военный летчик.

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