Белград, , 04:09 — REGNUM Соглашение о партнерстве, торговле и сотрудничестве Сербии и Великобритании должно обеспечить непрерывность сотрудничества между двумя странами как в политической, так и в экономической сфере, заявила 7 апреля министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Татьяна Матич на встрече с министром экспорта Великобритании Грэм Стюарт. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Это соглашение определяет будущие торговые отношения двух стран, поскольку соглашение о стабилизации и ассоциации между европейскими сообществами, их государствами-членами и Сербией с 1 января 2021 года больше не является юридической основой для регулирования двусторонней торговли двух стран.

Матич поблагодарила министра Грэма за его обещание успешно провести переговоры по согласованию текста соглашения, напомнив о важности сохранения ранее установленного уровня сотрудничества во всех областях.