Тирана, 8 апреля, 2021, 00:48 — ИА Регнум. Международный аэропорт в албанской столице Тиране прекратил выполнение авиарейсов из-за забастовки диспетчеров, сообщает агентство Синьхуа.

Albinfo Международный аэропорт в албанской столице Тиране

По его данным, 68 авиадиспетчеров устроили забастовку из-за несогласия с действующими условиями труда и сокращениями зарплаты. Приостановку авиарейсов подтвердил и министр инфраструктуры Албании Белинда Баллуку.

Отмечается, что за 2020 год авиадиспетчерам сократили заработную плату на 62% из-за пандемии коронавирусной инфекции. При этом глава албанского минтранспорта утверждает, что зарплаты у авиадиспетчеров и так остаются высокими — они получают около $2490 ежемесячно в то время, как средняя зарплата по стране составляет около 500$. Баллуку пригрозил принять меры против бастующих, так как, по его словам, «никому не позволено брать целую страну в заложники».