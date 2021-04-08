Вашингтон, , 07:16 — REGNUM США готовы отменить в отношении Ирана санкции, которые не противоречат Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом 7 апреля заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Во время брифинга журналист поинтересовался, «готовы ли США снять с Ирана санкции, касающиеся терроризма или ракетного оружия, чтобы вовлечь Иран обратно в СВПД? Готова ли администрация «соблазнить» Иран снятием этих санкций?»

Отвечая на провокационный вопрос, Прайс в первую очередь уточнил, что США не намерены «подслащивать» путь Ирана к выполнению СВПД, обеспечивая ему более выгодное положение за столом переговоров.

После этого Прайс добавил: «не могу комментировать вопрос санкций, применяемых для борьбы с мировым терроризмом, но администрация готова снять санкции, которые не противоречат СВПД».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отменить все незаконные санкции против Ирана призвал Соединенные Штаты посол Китая при ООН и других международных организациях в Вене Ван Цюнь.