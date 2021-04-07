Брюссель, , 23:30 — REGNUM Глава студии Larian Свен Винке сказал, что разработчикам Baldur's Gate 3 предстоит проделать ещё много работы перед тем, как состоится полноценный релиз игры. Об этом 7 апреля сообщил портал Wccftech.

Baldur's Gate III Logo Baldursgate3.game

При этом Винке отметил, что создатели игры знают что делают и имеют представление о том, когда работа будет завершена. Руководитель студии также сообщил, что разработчикам было трудно создавать класс Друида, который недавно был добавлен в игру.

«Мы не обязательно будем добавлять в ранний доступ классы, которые легче всего сделать первыми, мы добавляем те, которые интересны и для нас, чтобы посмотреть, что с ними делает сообщество», — сказал Винке.

Напомним, ролевая игра Baldur's Gate 3 вышла в ранний доступ сервиса Steam в сентябре 2020 года. Ожидается, что релиз её полноценной версии состоится до конца 2021 года.

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