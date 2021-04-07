Лос-Анджелес, США, , 23:04 — REGNUM Эшли Бенсон исполнит главную роль в будущем фильме ужасов «18 и старше» (18 & Over). Об этом 7 апреля сообщил портал Deadline.

Актриса также выступит в качестве одного из продюсеров проекта, который будет выполнен в поджанре слэшера (по сюжету, убийца последовательно преследует и убивает различных людей). Отмечается, что действие картины будет происходить на фоне происходящей эпидемии.

К проекту также присоединились Джон Фостер («Дверь в полу»), Джейк Уэри («Фред»,"Царство животных»), Луис Гусман («Шутки в сторону 2: Миссия в Майами»), певица Скай Феррейра и другие. Производством фильма займутся кинокомпании Hercules и Rhea Films, в качестве режиссёра выступит Джимми Яннопулос, музыку напишет рэпер G-Eazy, который также исполнит одну из ролей.

Эшли Бенсон зрители знают по роли Ханны Марин в сериале «Милые обманщицы». Она также снялась в картине «Отвязные каникулы» и научно-фантастическом боевике «Пиксели».

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