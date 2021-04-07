Париж, , 22:36 — REGNUM Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен 6 апреля в интервью для France 24 заявила, что для министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана «геополитика приоритетнее здоровья наших соотечественников», и посмеялась над утверждениями ряда политиков, будто российская вакцина против коронавируса «Спутник V» это оружие пропаганды.

Марин Ле Пен Marine2017.fr

Марин Ле Пен «Я не понимаю, почему мы не берем во внимание все возможные вакцины. <…> Министр Ле Дриан признался, что спутник это оружие пропаганды. Раз он это сказал — значит, он считает, что геополитика должна быть приоритетнее здоровья наших соотечественников. Мне лично смешны [утверждения], будто вакцина [«Спутник V»] является российской «мягкой силой». Все, чего я хочу, — чтобы французы были вакцинированы».

Ранее французский госсекретарь по делам Европы Клеман Бон указал на ограниченные возможности производства российской вакцины и, вслед за другими французскими и европейскими чиновниками, обвинил Москву в использовании «Спутника V» в качестве оружия пропаганды на международной арене.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер французской партии осудил правительство за позицию по «Спутнику V»