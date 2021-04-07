Москва, , 22:34 — REGNUM НАТО активизировало разведывательную деятельность на Украине вдоль границ с Россией и на линии соприкосновения в Донбассе, альянс материально помогает украинским боевикам вести войну, говорится в опубликованном 7 апреля на сайте МИД РФ заявления официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Российский дипломат отметила, что НАТО снабжает украинские формирования летальным вооружением, беспилотниками, средствами радиоэлектронной борьбы. Западные инструктора обучают украинских боевиков ведению войны против ДНР и ЛНР. Таким образом, источник эскалации напряжённости в Донбассе и на российско-украинской границе находится никак не в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Захарова в своём заявлении указала на масштабные планы НАТО по военным учениям на Украине в текущем году.

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