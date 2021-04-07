Москва, , 22:17 — REGNUM Внеочередное заседание Контактной группы прошло безрезультатно, сообщил 7 апреля журналистам глава российской делегации в Контактной группе Борис Грызлов.

Напомнив, что заседание Контактной группы, состоявшееся 7 апреля, прошло по инициативе Украины, российский дипломат заявил следующее. Надежды Москвы, Донецка и Луганска на то, что Киев предложит конкретные шаги по реализации договорённостей, не оправдались.

Грызлов «Однако четырёхчасовое обсуждение закончилось безрезультатно».

Он добавил, что Киев снова пытался на переговорах исказить договорённость о дополнительных мерах контроля перемирия, выхолостить его содержание.

Грызлов «Конструктивные, конкретные предложения Донбасса по задействованию механизма верификации нарушений были заблокированы без какой-либо аргументации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следующее, очередное заседание Контактной группы, состоится 14 апреля.

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