Рим, , 22:15 — REGNUM

По итогам 2020 года ожидаемая продолжительность жизни в Италии снизилась с 83,6 до 82,4 лет, сообщили в статистической службе ЕС в среду, 7 апреля.

Еще более заметное снижение зафиксировано в Испании (1,6 года), Болгарии (1,5), Литве, Польше и Румынии (1,4).

Как сообщалось ранее, в 2020 году в Италии был зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости и рекордно высокий (со времени Второй мировой войны) уровень смертности. Число умерших превысило число родившихся почти вдвое (на 370 тысяч человек).

По данным на 7 апреля, в Италии умерли 112 374 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 627 (днем ранее — на 421). Число подтвержденных носителей выросло на 13 708 (днем ранее — на 7767). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 700 393 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 547 837 человек — на 7868 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 3 593 223 человека, что составляет 5,97% населения Италии.