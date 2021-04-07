Варшава, , 22:07 — REGNUM Профессор политологии из Люблинского католического университета (Польша) Мечислав Рыба раскритиковал депутата Европарламента от польской оппозиционной партии «Гражданская платформа» Агнешки Памаской, которая ранее заявила о зависимости Варшавы от Берлина.

«В основе слов оппозиционного евродепутата лежит идея, что Германия — это нечто более высокое, более важное, чем остальные жители Европы, а мы им всем обязаны. Депутат даже не понимает, что ее аргументы в чем-то её разоблачают и компрометируют. По ее мнению, это заявление должно продемонстрировать, как великодушный Берлин помогает неблагодарной Варшаве с вакцинацией населения», — заявил Рыба в интервью Polskie Radio 24.

По мнению профессора, депутат Помаская «мыслит в русле XVIII века».

«Для современной Польши характерно максимальное стремление к независимости и свободе. Мы тоже участвуем в финансировании программ ЕС и выполняем свои обязательства перед Германией. Поэтому говорить о нашей зависимости от Берлина глупо», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Европарламента от польской оппозиционной партии «Гражданская платформа» Агнешка Помаская сообщила, что в настоящее время Польша зависит от Германии: «Современная Польша во многом зависит от Германии. Это можно проследить даже по вакцинации населения от COVID-19. Варшава использует вакцины, которые принадлежат не ей, а Евросоюзу. Именно ЕС вел переговоры и закупал вакцины для всех стран, в том числе и для Польши. И Германия сыграла в этих процессах решающую роль».