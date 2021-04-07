Милан, Италия, , 21:56 — REGNUM Сегодня, 7 апреля, миланский «Интер» одержал очередную победу в рамках чемпионата Италии, обыграв «Сассуоло» со счетом 2:1 в матче перенесенного 28-го тура.

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку отличился голом и результативной передачей. Это его 21-й гол в текущем розыгрыше чемпионата Италии, что ставит его на второе место в списке бомбардиров Серии А.

Эта победа стала для «нерадзурри» десятой к ряду в рамках чемпионата. На данный момент «Интер» имеет на своем счету 71 очко, их отрыв от второго места, которое занимает «Милан», составляет 11 очков.