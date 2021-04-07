Москва, 7 апреля, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер подтвердил, что цифровые следы людей остаются в сети Интернет навсегда и становятся достоянием бизнес-партнеров онлайн-платформ. Об этом он заявил на сессии под названием «Мои персональные данные: чьи они на самом деле?» Первого молодежного форума по управлению Интернетом (Youth RIGF), который прошел 6 апреля 2021 года на территории «Сколково».

(сс) Yuri Samoilov Блокировка сайта

Под цифровым следом Милош Вагнер понимает ресурсы, которыми пользуется человек, последовательность их использования, выражение эмоций с помощью «лайков» и прочее.

Для того, чтобы избежать неправомерного использования персональных данных, Милош Вагнер призвал граждан очень внимательно читать пользовательское соглашение и прежде чем давать согласие на обработку данных, проверять, не вынуждают ли продавцы товаров и услуг выдавать персональные данные в избыточном объеме.

Он уверен, что данные остаются в сети навсегда, и прекратить поток этих данных невозможно, так как цифровая революция уже свершилась, но люди могут повлиять на управление своими данными.

«Несмотря на то, что есть уполномоченные органы по защите прав субъектов персональных данных, есть государственное регулирование, которое даёт очень много прав гражданам, нужно ими пользоваться, нужно направлять обращения как операторам, так и в Роскомнадзор», — сказал он.

Он также развенчал миф об обезличенных данных, приведя несколько примеров того, как в разных странах (США и Германии) по таким данным были идентифицированы конкретные люди, в том числе и видные политики.