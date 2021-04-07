Москва, 7 апреля 2021, 19:29 — REGNUM Украинские власти пытаются при помощи фактора Донбасса отвлечь внимание своих граждан от неблагополучия внутри Украины, чтобы не отвечать за него, заявил 7 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Коммерсанту».
Отвечая на вопрос, с чем вызвано обострение обстановки в Донбассе, Патрушев сказал:
Глава СБ РФ отметил, что Киев пытается решить «свои вопросы за счёт Донбасса». Это происходит на фоне ухудшающейся обстановки на Украине: провальной ситуации в экономике — оттока капитала, выживания исключительно за счёт кредитов, деградации промышленности, в том числе её распродажи за рубеж.
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