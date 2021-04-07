Москва, 7 апреля, 2021, 19:29 — ИА Регнум. Украинские власти пытаются при помощи фактора Донбасса отвлечь внимание своих граждан от неблагополучия внутри Украины, чтобы не отвечать за него, заявил 7 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Коммерсанту».

Kremlin.ru Николай Патрушев

Отвечая на вопрос, с чем вызвано обострение обстановки в Донбассе, Патрушев сказал:

«Убеждён, что это следствие серьёзных внутренних проблем на Украине, внимание от которых власти пытаются отвлечь таким способом».

Глава СБ РФ отметил, что Киев пытается решить «свои вопросы за счёт Донбасса». Это происходит на фоне ухудшающейся обстановки на Украине: провальной ситуации в экономике — оттока капитала, выживания исключительно за счёт кредитов, деградации промышленности, в том числе её распродажи за рубеж.

Патрушев «Даже знаменитый украинский чернозём и лес железнодорожными эшелонами вывозят за рубеж, лишая страну и этого актива. А взамен — лишь те самые пирожки, которые американцы раздавали на Майдане».

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