Москва, 7 апреля, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Сохранение советским руководством крупной группировки войск на Дальнем Востоке исключило вторжение Японии на территорию СССР. Об этом 7 апреля заявил председатель научного совета РВИО, профессор Института стран Востока Анатолий Кошкин на круглом столе «К 80-летию подписания Советско-японского пакта о нейтралитете: история и современность» в штаб-квартире Российского военно-исторического общества.

Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Японии Константин Александрович Сметанин и министр иностранных дел Японии Ёсуке Мацуока на встрече в Токио, которая состоялась после подписания пакта о нейтралитете между СССР и Японией. Апрель 1941 года

«Условием вступления Японии в войну против Советского Союза летом 1941 года было сокращение советских войск на Дальнем Востоке наполовину, а техники — танков, самолётов, артиллерии — на две трети. И японская разведка очень тщательно выявляла это, не только армия, но и посольство, которое отслеживало составы, которые приходили в восточные районы. И передавало (об этом) не только своему командованию, но и германскому», — заявил Кошкин.

То, что на дальневосточном театре военных действий находилось 1 млн человек в составе войск, обеспечило то, что Япония решила использовать зиму 1941−1942 гг для захвата источников сырья в Юго-Восточной Азии.

«Именно сохранение крупной группировки, которая не позволяла японцам малой кровью захватить Дальний Восток и Сибирь, и являлось одним из факторов того, почему Япония не осмелилась на войну», — указал Кошкин.

«Вторым фактором был срыв германского блицкрига, когда Москву немцы не смогли захватить в указанные сроки», — добавил он.