Вашингтон, , 20:47 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена планирует подготовить пакет помощи на $150 млн Палестине, восстанавливая систему поддержки, которая была ограничена экс-президентом Дональдом Трампом. Об этом 7 апреля сообщает Reuters.

Помощь планируется передать черед БАПОР, агентство ООН занимающееся помощью палестинским беженцам в Сирии, Ливане, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.

Напомним, что ранее администрация Байдена пообещала выделить сотни миллионов долларов на экономическую и гуманитарную помощь, которая поможет возобновлению дипломатических миссий Палестины в Вашингтоне.