Москва, , 18:20 — REGNUM После заключения советско-японского пакта о нейтралитете в Японии существовала влиятельная группа сторонников внезапной атаки на Советский Союз, которую возглавлял министр иностранных дел Японии Ёсукэ Мацуока. Об этом 7 апреля заявил председатель научного совета РВИО, профессор Института стран Востока Анатолий Кошкин на круглом столе «К 80-летию подписания Советско-японского пакта о нейтралитете: история и современность» в штаб-квартире Российского военно-исторического общества.

«Самое интересное состоит в том, что 22 июня 1941 года, получив сообщение о нападении Германии на Советский Союз, тот же Мацуока в буквальном смысле слова бросился в императорский дворец, где стал убеждать императора отложить все планы на юге и незамедлительно нанести удар по Советскому Союзу в спину! Вот где попытка насения удара в спину, а не то, в чём нас обвиняют, чем мы занимались в августе 1945 года», — заявил Кошкин.

С тех пор он и его сторонники отстаивали принцип нанесения удара по СССР.

«Решением императорского совещания от 2 июля 1941 года в отношении Советского Союза было принято решение готовиться к ожиданию удобного момента для нанесения удара», — указал он.

Была даже определена дата — 29 августа 1941 года, хотя Япония так и не осмелилась на наступление.

«Группировка, выделенная для нападения на Советский Союз, насчитывала свыше 1 млн солдат и офицеров. Только Квантунская группа армий была увеличена за полтора месяца в 2,5 раза с 350 тыс. до 850 тыс. Плюс войска в Корее, плюс марионеточная армия Маньчжоу-Го, плюс войска на Хоккайдо, Южном Сахалине и на Курильских островах», — указал он.