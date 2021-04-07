Екатеринбург, , 18:19 — REGNUM Жителю Туринска (Свердловская область) предъявлено обвинение в убийстве своего трёхмесячного сына. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, горожанин, будучи пьяным, несколько раз ударил своего сына. Мужчину раздражал плач ребёнка. Мать ребёнка вскоре вернулась домой и, заметив странности в поведении обвиняемого, решила переночевать с сыном у своей сестры. Позже мать заметила, что состояние здоровья мальчика ухудшилось. Была вызвана скорая, сына госпитализировали, но спасти ребёнка не удалось — он умер от черепно-мозговой травмы. Отцу предъявили обвинение в убийстве ребёнка (п."в» ч.2 ст.105 УК РФ).

«Долго рассказывать байки сыщикам подозреваемый не стал, дал признательные показания, мотивировав свой дикий поступок тем, что он не смог смириться с мыслью, что сын его не слушался и продолжал душераздирающе кричать», — сказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Сейчас обвиняемый задержан и ожидает ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Первоуральске мужчина убил сожительницу прямо у здания суда.

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