Москва, , 18:13 — REGNUM Законопроект, направленный на реализацию суперсервиса «Цифровое исполнительное производство», поступил в комитет Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

«Предложенный законопроект поможет существенно облегчить процесс исполнительного производства как для граждан, так и для судебных приставов. Он предусматривает упрощение и перевод в цифровую форму многих процедур», — заявил глава комитета Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Изменения позволят исключить возникновение ситуаций, когда долговые обязательства одних людей предъявлялись другим в случае совпадения их имен и фамилий, а также даты и места рождения, отметил парламентарий.

Для недопущения ошибочной идентификации граждан поправками предусматривается обязательное указание в судебных и исковых документах одного из таких идентификаторов должника, как СНИЛС, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер паспорта, водительского удостоверения или свидетельства о регистрации автомобиля.

Судебные приставы получат право запрашивать указанные сведения у соответствующих органов, а также выяснять у операторов связи номера телефонов должника и взыскателя.

Законопроектом предусмотрена возможность автоматического принятия решений по вопросам возбуждения исполнительного производства, отказа в возбуждении исполнительного производства, окончания исполнительного производства, приостановления исполнительного производства, прекращения исполнительного производства, взыскания исполнительского сбора, установления и отмены установленных для должника ограничений, запретов, наложения и снятия арестов, предоставления на основании судебного акта, акта другого органа или должностного лица отсрочки или рассрочки исполнения требований исполнительного документа, обращения и отмены взыскания на денежные средства должника, а также заработную плату и (иные) доходы должника.