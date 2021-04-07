Анкара, , 16:56 — REGNUM Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен осталась без стула на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе визита в Анкару.

Опубликована видеозапись встречи, на которой ее усадили в стороне от Эрдогана и главы Евросовета Шарля Мишеля.

Эрдоган и Мишель заняли стоящие рядом два кресла, а фон дер Ляйен досталось только место на диване сбоку. В ответ она лишь издала удивленный возглас.

«Председатель явно удивилась, это видно на видео, но, несмотря на удивление, она предпочла выбор правильной позиции, отдав приоритет содержанию встречи, а не ее форме или вопросам протокола. Это наверняка то, что граждане Европейского союза ожидали от нее», — сказал по этому поводу официальный представитель ЕК Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

Журналисты уже отметили, что данный инцидент произошел на фоне недавнего выхода Турции из Стамбульской конвенции по защите прав женщин.

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