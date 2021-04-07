Москва, , 16:53 — REGNUM В Азербайджане до сих пор находится ряд удерживаемых лиц из числа граждан Армении, оказавшихся в плену в период войны 27 сентября — 9 ноября 2020 г., заявил 7 апреля армянский премьер-министр Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Он отметил, что все заложники, военнопленные и другие удерживаемые лица должны быть возвращены домой: об этом говорится в совместном заявлении, подписанном Москвой, Ереваном и Баку 9 ноября 2020 г.

Пашинян «К сожалению, до сих пор у нас есть удерживаемые лица в Азербайджане».

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