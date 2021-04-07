Симферополь, 7 апреля 2021, 16:53 — REGNUM В Республике Крым должности глав администраций муниципалитетов могут стать выборными с 2024 года, об этом в соцсетях написал глава Крыма Сергей Аксёнов 7 апреля.
Глава Крыма отметил, что крымчане должны шире участвовать в политических процессах в регионе.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля депутаты Симферопольского горсовета выбрали нового — уже пятого по счёту с 2014 года — главу администрации Крымской столицы. Валентин Демидов сменил в должности Елену Проценко, проработавшую немногим более года.