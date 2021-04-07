Симферополь, , 16:53 — REGNUM В Республике Крым должности глав администраций муниципалитетов могут стать выборными с 2024 года, об этом в соцсетях написал глава Крыма Сергей Аксёнов 7 апреля.

«Совместно с председателем Государственного Совета Республики Крым Владимиром Андреевичем Константиновым приняли решение выдвинуть инициативу, которая предполагает изменение системы выбора глав администраций с 2024 года. Моя позиция — сделать данную должность выборной», — написал Аксёнов.

Глава Крыма отметил, что крымчане должны шире участвовать в политических процессах в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля депутаты Симферопольского горсовета выбрали нового — уже пятого по счёту с 2014 года — главу администрации Крымской столицы. Валентин Демидов сменил в должности Елену Проценко, проработавшую немногим более года.