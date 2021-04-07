Москва, , 16:28 — REGNUM Япония представляла прямую военную угрозу для Советского Союза по меньшей мере вплоть до самого начала Второй мировой войны. Об этом 7 апреля заявил председатель Научного совета РВИО, профессор Института стран Востока Анатолий Кошкин на круглом столе «К 80-летию подписания Советско-японского пакта о нейтралитете: история и современность» в штаб-квартире Российского военно-исторического общества.

«СССР предлагал Японии заключить пакт о ненападении сразу после установления дипломатических отношений в январе 1925 года. Японская сторона ответила отказом. Второе серьёзное предложение поступило японскому правительству и премьер-министру после аннексии, оккупации Маньчжурии, когда японские войска вышли на границы Советского Союза, создавая реальную опасность войны», — заявил Кошкин.

«Я могу сказать, что мои многолетние исследования свидетельствуют о том, что до прихода к власти Гитлера, где-то до середины 30-х годов главная опасность большой войны исходила именно от Японии», — подчеркнул он.

Лишь после того, как гитлеровская Германия заключила с Советским Союзом пакт о ненападении 23 августа 1939 года — что, кстати, было воспринято в Японии как предательство — ситуация изменилась.

«И это совпало с сокрушительным поражением японской военщины на Халхин-Голе… и только тогда в Японии появились серьёзные размышления о том, не заключить ли пакт о ненападении или о нейтралитете», — указал Кошкин.