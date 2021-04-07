Москва, , 16:13 — REGNUM Сохраняя нынешнюю позицию в отношении советско-японского пакта о нейтралитете и вступления СССР в войну с Японией, Токио не сможет достичь сколько-нибудь существенного улучшения отношений с Россией. Об этом 7 апреля заявил председатель Научного совета РВИО, профессор Института стран Востока Анатолий Кошкин на круглом столе «К 80-летию подписания Советско-японского пакта о нейтралитете: история и современность» в штаб-квартире Российского военно-исторического общества.

«Этот вопрос по поводу пакта о нейтралитете, по поводу нарушения советским правительством этого пакта вплоть до оскорбительных заявлений, я считаю, чем, кстати, и грешит японская националистическая пресса, вплоть до обвинений Советского Союза и советских солдат и офицеров в том, что они действовали якобы в августе 1945 года как вор на пожаре», — заявил Кошкин.

Он отметил, что это является большим оскорблением и унижением в отношении России и в отношении более 12 тыс. погибших советских солдат и офицеров, которые отстаивали интересы не только своей страны, но и порабощённых Японией народов.

«Мне очень хотелось бы, чтобы в Японии, если там действительно стремятся к улучшению отношений с нашей страной, нашим народом, пересмотрели свои попытки таким образом оскорбить или унизить нашу страну, наш народ», — указал Кошкин.