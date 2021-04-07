Бишкек, , 16:10 — REGNUM Президент Садыр Жапаров обратился к жителям Киргизии по случаю одиннадцатой годовщины «Апрельской революции» — переворот, произошедший 7 апреля 2010 года и приведший к свержению второго президента республики Курманбека Бакиева.

По словам главы государства, причиной краха прежних режимов стали неразрешимые разногласия между обществом и властью.

«Апрельская революция» случилась по той причине, что «Мартовская революция» (она же «Тюльпановая революция» — прим. ИА REGNUM) не достигла своих целей. Еще один урок апрельской революции — государственную власть нужно укреплять не силой и кровопролитием, а мирным путем через законные и чистые выборы», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что весной 2010 года в Киргизии произошла «Апрельская революция», в результате которой был свергнут президент Курманбек Бакиев, политик вместе со своей второй женой и младшими детьми впоследствии нашел прибежище в Минске, получив белорусское гражданство.

У себя на родине Курманбек Бакиев и его брат Жаныш Бакиев, возглавлявший службу госохраны, заочно приговорены к пожизненному заключению с конфискацией имущества за целый ряд особо тяжких преступлений. Также аналогичный приговор был вынесен в отношении Максима Бакиева — старшего сына экс-президента Киргизии.