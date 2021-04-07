Москва, , 16:06 — REGNUM Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект, предполагающий единое пособие по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

Законопроектом, внесенным в Госдуму депутатами фракции ЛДПР, предлагается установить ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет, в размере не менее половины величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации. Пособие предполагалось выплачивать всем — независимо от дохода семьи.

Комитет Госдумы по труду и соцполитике выступил против инициативы. Депутаты отмечают, что новация не согласуется с нормами действующего законодательства — в настоящее время ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» уже установлена единая система государственных пособий гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением и воспитанием, финансируемая за счет средств федерального бюджета.

Большинство парламентариев согласилось с позицией профильного комитета, законопроект был отклонен.

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