Джакарта, , 16:05 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар подчеркнул важность поддержки со стороны группы развивающихся стран (D-8) для равного и справедливого доступа к вакцинам в разгар пандемии, сообщает Antara.

«В краткосрочной перспективе страны D-8 должна быть в авангарде продвижения «вакцинопрофилактики», — заявил заместитель министра иностранных дел Махендра Сирегар.

По его словам, Исламская восьмёрка (D-8) играет важную роль в обеспечении беспрепятственного распространения вакцины от коронавируса.

«Укрепление исследований, здравоохранения и фармацевтической промышленности в странах D-8 должно стать нашим новым приоритетом. В духе солидарности с мусульманскими странами мы открыты для сотрудничества», — пояснил Махендра Сирегар.

D-8 — это группа, которая была основана в 1997 году путем принятия Стамбульской декларации и состоит из восьми развивающихся стран, а именно Индонезии, Бангладеш, Египта, Малайзии, Пакистана, Турции и Ирана.

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