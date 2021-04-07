Белгород, , 16:00 — REGNUM Установлено местонахождение 17-летнего подростка, сбежавшего из дома в Вейделевском районе Белгородской области. Юношу и его семью ждут профилактические беседы, сообщили 7 апреля корреспонденту ИА REGNUM в региональном Следственном комитете.

Подросток сбежал из дома в марте 2021 года и отказывался возвращаться. На поиски несовершеннолетнего были направлены силы следователей, криминалистов, полицейских и волонтёров поискового отряда «Лиза Алерт». Юношу нашли в одном из посёлков Белгородского района.

С подростком и его родными следователи проведут профилактические мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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