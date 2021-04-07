Белгород, , 15:45 — REGNUM Центр сопровождения пациентов с онкологическими заболеваниями начал свою работу в Белгородской области. Проект реализуется под патронажем департамента здравоохранения региона и общественной организации «Святое Белогорье против детского рака», сообщил 7 апреля на своей странице в социальной сети врио губернатора Вячеслав Гладков.

Пациенты и их родственники могут обратиться на горячую линию с 10:00 до 17:00. По словам инициатора открытия центра, руководителя БРОО «Святое Белогорье против детского рака» Евгении Кондратюк, основные обращения связаны трудностями в маршрутизации и понимании дальнейших действий в обследовании, также есть запросы на оказание паллиативной помощи. Сотрудники центра — мамы бывших подопечных, после стажировки на линию выйдут операторы, которые смогут оказывать бесплатную юридическую и психологическую помощь.

«Это очень важная работа, и мы готовы поддерживать этот проект всецело. Через три месяца ещё раз встретимся, посмотрим, какие есть проблемы и чем мы можем помочь», — написал врио губернатора.

После тестового режима работы Центр сопровождения перейдёт на круглосуточный график. За первые дни поступило 18 звонков.