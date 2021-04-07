Санкт-Петербург, , 15:54 — REGNUM После обращения уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу начало проверку по факту травмирования шестилетнего ребенка на квесте «Средиземье». Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу.

Напомним, к омбудсмену обратилась мать 6-летнего Миши И., которая рассказала, что в феврале 2021 года ее сын принимал участие в квесте по всемирно известной сказке «Хоббит. Путешествие в Средиземье». Во время игры мальчик упал на кафельный пол, по словам женщины, из-за разрушения конструкции сборной лестницы, являющейся неотъемлемым этапом прохождения квеста. Чуть позже врачи диагностировали у Миши компрессионный перелом позвонка грудного отдела. Ребенку предстоит длительная реабилитация.

Несмотря на многочисленные обращения родителей как к организаторам квеста, так и в правоохранительные органы, ни извинений, ни проверки по факту случившегося организовано до сих пор не было. Омбудсмен Александр Шишлов увидел в действиях организаторов квеста нарушение по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и попросил о начале проверки следственный отдел Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка. В настоящее время выполняются необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ГСУ СКР по Петербургу.

Читайте ранее в этом сюжете: Ребёнок сломал позвоночник на квесте в Петербурге