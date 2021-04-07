Екатеринбург, , 15:37 — REGNUM Всемирный саммит спорта и бизнеса «СпортАккорд» пройдёт в Екатеринбурге в ноябре 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Саммит намерены провести с 7 по 12 ноября 2021 года. Решение о переносе принято исполнительным комитетом ассоциации «СпортАккорд».

"Мы верим, что перенос саммита на более поздний срок даст желающим посетить мероприятие больше времени на планирование», — заявил президент ассоциации Рафаэль Кьюлли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мероприятие перенесли с мая на сентябрь 2021 года. Президент РФ Владимир Путин хотел посетить саммит.

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