Киев, , 15:28 — REGNUM Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине План действий по членству в Альянске (ПДЧ), заявил 7 апреля министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

По словам дипломата, этот вопрос Литва начала согласовывать с «коллегами из балтийских государств», после чего обратился к руководству НАТО. Какие-то конкретные сроки и подробности пока неизвестны.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль через социальные сети выразил Ландсбергису благодарность за эту позицию, «за поддержку Украины перед лицом российской агрессии».

ИА REGNUM напоминает, что за последние несколько месяцев президент Украины Владимир Зеленский несколько раз заявлял, что сейчас главная цель страны в деле евроинтеграции — получение ПДЧ НАТО. В середине марта президент Литвы Гитанас Науседа и «половина правительства» страны посетили Украину с официальным визитом, в рамках которого стороны договорились еще больше усилить «дружбу и сотрудничество».