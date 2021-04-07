Москва, , 15:18 — REGNUM Если бы снова можно было выбрать профессию, то более трети жителей России (35%) сменили род деятельности. Вытрали ту же профессию, по которой работают сейчас 44%, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Чаще верны своему первоначальному выбору мужчины, чем женщины — 48% против 39%. Преданы своей профессии и не хотели ее менять 80% программистов, 77% архитекторов и 75% дизайнеров. Также верны своему делу 72% спортивных тренеров, 70% врачей и 69% психологов.

Не поменяли бы свой род деятельности парикмахеры (68%), сметчики (61%), аналитики (60%), автомеханики (59%) и медсёстры (58%). Также не изменили бы своему первоначальному выбору журналисты (44%), экологи (45%) и технологи (46%).

Опрос проведен 2 марта — 5 апреля 2021 года среди 5000 граждан РФ старше 18 лет в 817 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, за последний год кардинально сменили профессию 23% опрошенных. Основная причина смены работы — желание больше зарабатывать (48%).

Читайте также: Почти 50% жителей РФ хотят сменить профессию в 2021 году