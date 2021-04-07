Калуга, 7 апреля, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В Калуге за минувшие сутки подтверждены три летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 7 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного минздрава.

Фото: pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны — все новости»

От осложнений, вызванных COVID-19, умерли жители Дзержинского района 1941 и 1945 годов рождения и житель Калуги 1960 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 293 человека, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.