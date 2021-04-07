Москва, , 14:58 — REGNUM Законопроект о новых обязанностях банков и микрофинансовых организаций (МФО), в частности, рассчитывать долговую нагрузку на граждан внесли в Госдуму депутат от «Единой России» Игорь Дивинский и член Совфеда Николай Журавлёв, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

Законопроект вводит обязанность банков и МФО проводить проверку наличия у потенциального заемщика — гражданина уже имеющихся обязательств кредитного характера при выдаче ему потребительского кредита, а также рассчитывать показатель долговой нагрузки и заранее, перед выдачей кредита, уведомлять об этих данных потенциального заемщика необходимо в целях защиты граждан от необдуманных действий с заемными средствами.

Предельная долговая нагрузка (ПДН) представляет собой соотношение величин среднемесячных платежей заемщика по всем имеющимся у него кредитам и займам, к величине его среднемесячного дохода. Значение показателя долговой нагрузки демонстрирует заемщику, какую часть своих доходов он использует для погашения имеющихся обязательств кредитного (заемного) характера. Таким образом, отмечают авторы, уведомление заемщика о рассчитанном в отношении него кредитором показателе долговой нагрузки будет способствовать повышению финансовой грамотности населения.

Получать необходимые данные кредитные организации будут через Цифровой профиль гражданина, что позволит финансовым организациям получать достоверные данные в цифровом виде без предоставления дополнительных документов от клиентов, ускорит развитие дистанционных банковских услуг, а также увеличит количество пользователей сервиса, указали парламентарии.

Также в законопроекте перечислены отдельные случаи, при наступлении которых кредитные и микрофинансовые организации вправе не рассчитывать ПДН, например, при выдаче кредитов инвалидов на покупку средств реабилитации.