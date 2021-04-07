Подгорица, , 14:52 — REGNUM Согласно новым прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), экономика Черногории должна укрепиться на 9% в 2021 году.

В октябре 2020 года МВФ прогнозировал рост валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 5,5 процента.

В новом апрельском выпуске МВФ Global Economic Outlook, который изучило агентство Mina-business, говорится, что в 2022 году ВВП должен вырасти на 5,5 процента.

В отчете эксперты МВФ оценивают рост экономики Черногории в 2026 году в три процента.

Падение ВВП в 2020 году составило 15,2 процента.

МВФ прогнозирует рост ВВП на этот год и в других странах региона. Рост ВВП Сербии и Албании прогнозируется на уровне пяти процентов, Хорватии — 4,7 процента, Косово — 4,5 процента, Северной Македонии — 3,8 процента и Боснии и Герцеговины (БиГ) — 3,5 процента.

МВФ также повысил оценку роста мировой экономики на этот год до шести процентов по сравнению с январским прогнозом в 5,5 процента.